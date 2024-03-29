Concorde Luxury Resort & Convention & Spa

Genel Bilgi

Kıbrıs'ın en yeni tesislerinden biri olan Concorde Luxury Resort 125.000 m² alan üzerinde 569 odası ile birlikte misafirlerine unutulmaz bir tatil deneyimi vadediyor. Aquaparklı havuzları, kendine özel plajı, ruhunuzu ve bedeninizi şımartacağınız spa merkezi, kapalı ve açık restoranları, barları, toplantı salonları ve kaliteli ve her türlü ihtiyaçlarınıza cevap verecek olan konforlu odaları ile Concorde Luxury Resort sizin vazgeçilmeziniz olacak.





CONCORDE LUXURY RESORT





Kıbrıs'ın yeni gözdesi Bafra'da 2018 yılında hizmete açılan Concorde Luxury Resort, 13 farklı oda tipi ve ultra herşey dahil konseptiyle bölgenin en lüks ve donanımlı otellerinden biri olarak dikkat çekiyor. 6 farklı A’la Carte restoranı, 10 adet açık ve kapalı havuzu, Sentire Spa Merkezi, aquaparkı, Moppet Çocuk Kulübü ve benzersiz toplantı salonlarıyla rüyalarınızdaki tatili gerçeğe dönüştürüyor.

CONCORDE HOTEL KIBRIS





Eğlence ve aktivite merkezi Kıbrıs'ın en yeni ve en lüks otellerinden Concorde Hotel Kıbrıs, Türkiye'nin en ünlü sanatçılarını görkemli sahnesinde ağırlıyor. Konuklarına bir tatilden çok daha fazlasını sunan otel, Sibel Can, Ebru Gündeş, Ali Şan, Selami Şahin, Yıldız Tilbe, Volkan Konak, Ferhat Göçer, Koray Avcı, Serkan Kaya gibi ünlü sanatçıları muhteşem gala programları eşliğinde misafirleriyle buluşturuyor. Siz de tatilinizi yaparken ünlü sanatçıların unutulmaz şarkılarıyla müzik ve eğlenceye doymak istiyorsanız Concorde Hotel Kıbrıs ayrıcalığını yaşamanızı tavsiye ediyoruz.





CONCORDE KIBRIS





Kıbrıs'ta ayrıcalıklı bir spa deneyimi için Concorde Luxury Resort sizleri bekliyor. VIP bakım odaları, kristal banyo, yosun uygulama ünitesi, De Luxe masaj, saray banyosu ve çok daha fazlası Sentire Spa Merkezi'nde hizmetinizde. Concorde Kıbrıs, alanında uzman çalışanları ve üstün hizmet anlayışıyla beklentilerinizin üzerinde bir spa memnuniyeti vadediyor. Lüksü yaşarken yenilenmek için Concorde Kıbrıs size yeter.





CONCORDE OTELLERİ





Lüks tesisleri ve üstün hizmet kalitesiyle fark yaratan Concorde otelleri, Antalya ve Kıbrıs'ta eşsiz tatil fırsatları sunuyor. Antalya'da Concorde De Luxe Resort, Kıbrıs'ta Concorde Luxury Resort Kıbrıs ve Concorde Villas & Suites otelleriyle konuklarına kusursuz hizmet sunuyor. Concorde otellerinin en yenisi Concorde Luxury Resort ayrıcalık bir tatil için sizleri Kıbrıs'a davet ediyor.





CONCORDE KIBRIS YORUM





Kıbrıs'ın en yeni ve en lüks otellerinden Concorde Kıbrıs yorum kategorisinde de en üst sıralarda kendisine yer buluyor. Konuklarına sunduğu farklı konaklama seçenekleri ve odalara gösterilen özen ile öne çıkan Concorde Kıbrıs yorum bölümünü incelediğinizde tesiste konaklayan misafirlerin temizlik ve personelin güler yüzlü yaklaşımlarının yüksek puan aldığını görebilirsiniz. Sınırsız eğlence ve aktivite olanakları sunan Concorde Kıbrıs yorum kategorisini inceleyerek tesisle ilgili merak ettiğiniz her konu hakkında detaylı bir değerlendirme görebilirsiniz.