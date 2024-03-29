Concorde Luxury Resort & Convention & Spa

Kıbrıs'ın en yeni tesislerinden biri olan Concorde Luxury Resort 125.000 m² alan üzerinde 569 odası ile birlikte misafirlerine unutulmaz bir tatil deneyimi vadediyor. Aquaparklı havuzları, kendine özel plajı, ruhunuzu ve bedeninizi şımartacağınız spa merkezi, kapalı ve açık restoranları, barları, toplantı salonları ve kaliteli ve her türlü ihtiyaçlarınıza cevap verecek olan konforlu odaları ile Concorde Luxury Resort sizin vazgeçilmeziniz olacak.
CONCORDE LUXURY RESORT
Kıbrıs'ın yeni gözdesi Bafra'da 2018 yılında hizmete açılan Concorde Luxury Resort, 13 farklı oda tipi ve ultra herşey dahil konseptiyle bölgenin en lüks ve donanımlı otellerinden biri olarak dikkat çekiyor. 6 farklı A’la Carte restoranı, 10 adet açık ve kapalı havuzu, Sentire Spa Merkezi, aquaparkı, Moppet Çocuk Kulübü ve benzersiz toplantı salonlarıyla rüyalarınızdaki tatili gerçeğe dönüştürüyor.
CONCORDE HOTEL KIBRIS
Eğlence ve aktivite merkezi Kıbrıs'ın en yeni ve en lüks otellerinden Concorde Hotel Kıbrıs, Türkiye'nin en ünlü sanatçılarını görkemli sahnesinde ağırlıyor. Konuklarına bir tatilden çok daha fazlasını sunan otel, Sibel Can, Ebru Gündeş, Ali Şan, Selami Şahin, Yıldız Tilbe, Volkan Konak, Ferhat Göçer, Koray Avcı, Serkan Kaya gibi ünlü sanatçıları muhteşem gala programları eşliğinde misafirleriyle buluşturuyor. Siz de tatilinizi yaparken ünlü sanatçıların unutulmaz şarkılarıyla müzik ve eğlenceye doymak istiyorsanız Concorde Hotel Kıbrıs ayrıcalığını yaşamanızı tavsiye ediyoruz.
CONCORDE KIBRIS
Kıbrıs'ta ayrıcalıklı bir spa deneyimi için Concorde Luxury Resort sizleri bekliyor. VIP bakım odaları, kristal banyo, yosun uygulama ünitesi, De Luxe masaj, saray banyosu ve çok daha fazlası Sentire Spa Merkezi'nde hizmetinizde. Concorde Kıbrıs, alanında uzman çalışanları ve üstün hizmet anlayışıyla beklentilerinizin üzerinde bir spa memnuniyeti vadediyor. Lüksü yaşarken yenilenmek için Concorde Kıbrıs size yeter.
CONCORDE OTELLERİ
Lüks tesisleri ve üstün hizmet kalitesiyle fark yaratan Concorde otelleri, Antalya ve Kıbrıs'ta eşsiz tatil fırsatları sunuyor. Antalya'da Concorde De Luxe Resort, Kıbrıs'ta Concorde Luxury Resort Kıbrıs ve Concorde Villas & Suites otelleriyle konuklarına kusursuz hizmet sunuyor. Concorde otellerinin en yenisi Concorde Luxury Resort ayrıcalık bir tatil için sizleri Kıbrıs'a davet ediyor.
CONCORDE KIBRIS YORUM
Kıbrıs'ın en yeni ve en lüks otellerinden Concorde Kıbrıs yorum kategorisinde de en üst sıralarda kendisine yer buluyor. Konuklarına sunduğu farklı konaklama seçenekleri ve odalara gösterilen özen ile öne çıkan Concorde Kıbrıs yorum bölümünü incelediğinizde tesiste konaklayan misafirlerin temizlik ve personelin güler yüzlü yaklaşımlarının yüksek puan aldığını görebilirsiniz. Sınırsız eğlence ve aktivite olanakları sunan Concorde Kıbrıs yorum kategorisini inceleyerek tesisle ilgili merak ettiğiniz her konu hakkında detaylı bir değerlendirme görebilirsiniz.
♦ SPA genel kullanım alanlarına 16 yaş altı misafirler ebeveynsiz kabul edilmiyor.
♦ Concorde Luxury Resort & Convention & SPA'nın odalarına giriş, saat 14.00’den itibaren başlıyor. Odalardan çıkış saati ise en geç 12.00'dir.
♦ Tesise evcil hayvan kabul edilmektedir.
♦ Aile odaları veya bazı özel odalar haricinde diğer odalarda yapılacak 2+2 veya 3+1 konaklamalar, odada sıkışıklık yaratabilir ve verilen ilave yataklar sabit yatak konforunda olmayabilir (Deluxe Odalarda 3+1 veya 2+2 konaklama yapılamıyor).
♦ Tesiste verilen Luxury Ultra Her Şey Dahil konaklamalar, akşam yemeği ile başlar, konaklanan gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü öğle yemeği ile son bulur.
♦ Konaklama yapılacak odanın, aile odası, süit oda (ve benzeri) gibi özel tip odalar olması halinde, konaklama yapacak misafirlerden herhangi biri otelden erken ayrılırsa ücret iadesi yapılmaz.
♦ 18 yaşından küçük misafirler annesi ile seyahat ediyorsa babasından, babası ile seyahat ediyorsa annesinden, üçüncü bir kişi ile seyahat ediyorsa hem annesinden, hem babasından noter onaylı muvafakatname almak zorundadır.
♦ Tesis gerekli doluluğu sağlayamadığı takdirde konsept veya konsept dahilinde değişiklik uygulayabilir.
Önemli Genel Bilgilendirme:
KKTC ve kimlik ile seyahat edilebilen diğer ülkelere gidecek olan T.C. vatandaşlarının, fotoğraflı yeni çipli kimlik kartlarının olması gerekmektedir. Bu kural; bebek ve çocuk yolcular dahil olmak üzere tüm misafirler için geçerlidir. 18 yaşını doldurmamış; annesinden, babasından veya yasal varislerinden ayrı seyahat edecek olan misafirlerimiz; annesi ile seyahat ediyorsa babasından, babası ile seyahat ediyorsa annesinden veya yasal varislerinden noter onaylı muvafakatname almaları gerekmektedir. Eski tip ve yeni tip resimsiz kimliklerle; bebek dahi olsa ve yasal varisleri yanında olmayan muvafakatnamesiz misafirlerimiz Türkiye’ den çıkış yapamamaktadır.
Denize sıfır tesisin özel kum plajı mevcut. Plajda ve havuzda şezlong, şemsiye ve havlu ücretsiz. Pavilyon kullanımı rezervasyonlu ve ücretli. Ayrıca tesiste; Açık Havuz - Aile Suite’leri havuzu - Çocuk Kulübü Havuzu - Çocuk Havuzu - Aqupark Havuzu - Isıtmalı Yarı Açık Havuz - Presidential Villa Havuzu ve Signature Villa Havuzu bulunmaktadır.
Kahvaltı 07:00-11:00
Öğle Yemeği 12:30-14:30
Burger House 12:00-16:00
Akşam Yemeği 18:30-21:00
Gece Büfesi 00:00-07:00
Çay Saati 17:00-18:00
Pastane ( Ücretli )
All Day Bistro 24 Saat
Ana Restoran açık büfemizde konsept dahilinde yapılan yiyecek ve içecek sunumlarında ilave olarak, diyet büfe, temalı büfe, çocuk ve vejetaryen büfeleri de mevcuttur.
Bellini Lobby Bar- 24 Saat Yerli İçecekler ve Seçilmiş Yabancı İçecekler, Çay, Kahve, Meşrubat, Alkollü Kahve Çeşitleri
Havana Social Lounge - 24 Saat Özel Sunum Kaliteli Puro Çeşitleri ve Kaliteli Yerli Yabancı İçkiler (Ücretlidir)
The Champion’s Sports Bar - 16:00 - 24:00 Yerli İçecekler ve Seçilmiş Yabancı İçecekler, Çay, Kahve, Meşrubat, Alkollü Kahve Çeşitleri
O2 Night Club - 23:00 - 01:00 Yerli İçecekler ve Seçilmiş Yabancı İçecekler
Sentire Vitamin Bar- 08:00 - 20:00
• Tüm bar ve restoranlarda menü kartında bulunan yerli ve yabancı içkiler
• 24 Saat Açık Bar • Tüm restoran ve barlarda masaya içecek servisi
• Kahvaltıda alkollü içecek servisi yapılmamaktadır.
• Barlarda şişe servisi yapılmamaktadır
• Ana restoranda sadece yerli içecek servisi yapılmaktadır
• Tesis gerekli gördüğü durumlarda konsept içeriklerinde ve saatlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Sanzio İtalyan A la Carte Restaurant 18:30 – 23:00 İtalyan Mutfağı Ücretli / Rezervasyonlu
Buddha Asya A la Carte Restaurant 18:30 – 23:00 Uzak Doğu Mutfağı Ücretli / Rezervasyonlu
Flame Steakhouse A la Carte Restaurant 18:30 – 23:00 Steak House Ücretli / Rezervasyonlu
• Akşam yemekleri için A la Carte Restoranlarımız haftanın belirli günlerinde hizmet vermektedir.
• Restoranların açılış kapanış saatleri ve içerikleri yönetim kararı ile değişiklik gösterebilir.
• A la Carte Restoranlarımızda isteğe bağlı olarak ücretli şarap menüsü sunulmaktadır.
Tesiste çocuk ve bebekler için Mini Club, Çocuk Havuzu, Çocuk Kulübü Havuzu, Çocuk Bakıcısı, Bebek Arabası, Gece Diskosu ve Çocuk Aquaparkı bulunmaktadır.
Balayı için Concorde Luxury Resort'u tercih eden çiftlere üç farklı balayı paketi sunulmaktadır. Paket bilgileri aşağıda verildiği gibidir:
Ücretsiz Standart Paket;
Tüm oda tipleri için balayı misafirlerine ücretsizdir.
Ücretli Romance Balayı Paketi;
Executive Suite, Penthouse Suite ve Pool Villa misafirleri için ücretsizdir. Diğer oda kategorileri misafirleri paket ücretini ödeyerek faydalanabilir.
Ücretli Luxury Balayı Paketi;
Royal Suite, Premium Villa ve Presidential Villa Misa rleri için ücretsizdir. Diğer oda kategorileri misafirleri paket ücretini ödeyerek faydalanabilir.
**Paketler en az 3 gece konaklama için geçerlidir. Paketler evlilik cüzdanı ve/veya nikah davetiyesi ibrazı ile geçerlidir. Paketlerden yararlanmak için nikah, giriş tarihinden en fazla 6 ay önce gerçekleşmiş olmalıdır. Bedeli ödenerek bir üst paketten faydalanılabilir.
Geleneksel Türk Hamamı, Buhar Banyosu, Saray Banyosu – jakuzili özel tasarım bakım odası, Macera Duşu, Spa bahçesinde yer alan özel Uzakdoğu masaj evi, Sauna, Vip Bakım Odaları içerisinde buhar banyosu, jakuzi, masaj yatağı ve dinlenme yatağı bulunan çiftler için dizayn edilmiş özel tasarım Spa Süiti, Delüks Bakım Kabinleri – Kristal Banyo, Oasi Termal, Yosun uygulama ünitesi, Derma Life Spa Jet, Thai Masajı – Geleneksel Thai masajı kurallarına göre dizayn edilen özel bakım odası, Delüks masaj odaları, Yüz ve vücut bakımı odaları - De Luxe manikür ve pedikür odası - Spa özel dinlenme alanları
Herşey mükemmeldi, yazın inşallah uygun fiyata bulursak kalabalık gideceğiz
Hersey mükemmeldi
Personel harika hizmet harika Güler yüz harika iletişim harika çok beğeniyoruz oteli ve sürekli aynı otele gelmek için can atıyoruz çok mutlu geldik çok mutlu ayrıldık emeği geçenlere teşekkür ederiz
tatilimiz gayet güzel geçti teşekkürler